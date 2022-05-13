السفارة الاميركية تستعرض أبواب صرف 140 مليون دولار للقطاع الخاص في العراق

2022/05/13 | 13:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق.

وذكرت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين.

وأضافت: “لقد ألهمنا رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق”.

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