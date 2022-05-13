2022/05/13 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية شرقة الديوانية، اليوم الجمعة، بشأن اعتقال ساحر قام بأفعال شنيعة.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة المحافظة رحيم عودة في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لا صحة مطلقا لما تم تداوله بشأن اعتقال ساحر مارس افعال شنيعة ولم يتم تسجيل مثل هذه الحالة في محافظة الديوانية".

ودعا عودة "وسائل الاعلام ومن يتداول هذه المواضيع لتوخي الدقة والحذر والتعامل مع المصادر الرسمية وعدم اشاعة اخبار تسيء للمدينة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية توضح حقيقة اعتقال ساحر قامل بأفعال شنيعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية توضح حقيقة اعتقال ساحر قامل بأفعال شنيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).