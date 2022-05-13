2022/05/13 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج أخيرا، فعلها عدنان الصائغ.



نعم، فعلها دون خوف أو وجل! فعندما زارني هو والسيدة عقيلته، ماجدة الصائغ، في مقر إقامتي بمدينة سوسة التونسية، صائفة العام 2019، وحدثني بشغف، ونحن نتمشى ليلا على كورنيش بوجعفر الساحر، اين يمكنك مصافحة البحر الأبيض المتوسط بذاته دون وسيط، عن كتابه الشعري الجديد بعنوان "نرد النص"، لم أكن أبدا أتخيل حجم الكارثة التي يمكن أن تحل على مخيلة أي شاعر في هذا العالم.



وعندما طلب إلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-نرد النص- أم -نص النرد-: عندما يذهب الشعر إلى أقاصيه .. - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-نرد النص- أم -نص النرد-: عندما يذهب الشعر إلى أقاصيه .. - حكمت الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).