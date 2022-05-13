السلام جوهر الوجود - عباس علي العلي

2022/05/13 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ايها الناسالسلام على أهل السلام وجوبا وعلى من لا يفهم معنى السلام تذكيرا وموعظة، فبدون السلام نفقد كل معنى لإنسانيتنا في الوجود ونتحول إلى قطعان هائمة في براري الحياة تبحث عن فرائس، واخرى تبحث عنا لنكون فريسة لها، فيسود قانون الأفتراس ونذهب سدى.تعرفون متى صرنا بهذه الوحشية من التصرف والسلوك وقد جئنا لهذه الدنيا لا نعرف الا الفطرة والعيش بسلام، بعيدا عن النظريات أقولها بصراحة هندما أكتشف أح ......





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