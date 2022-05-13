2022/05/13 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشفت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل احصائية دامية بسبب حوادث الدراجات النارية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حوادث السير بسبب الدراجات النارية عاودت الارتفاع بوتيرة عالية خلال الايام 30 الماضية خاصة للاطفال والمراهقين والشباب الصغار”.واضاف العزاوي،ان” لجوء بعضهم الى تقليد حركات بهلوانية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل” احصائية دامية” بسبب الدراجات النارية في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل” احصائية دامية” بسبب الدراجات النارية في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).