الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/05/13 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن نتائج تحقيقاته الخاصة بشأن مقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة، والتي خلصت إلى أنه "لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار" الذي تعرضت له مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية.

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