شاهد بالفيديو.. الموصل تتحرك لإنهاء العواصف الترابية !! | تقرير

2022/05/13 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O7t81MUTiew

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