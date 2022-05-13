2022/05/13 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eeXaGWLCXW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. الكشف عن هدر في المال العام بمشروع الجزيرة ١ السكني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. الكشف عن هدر في المال العام بمشروع الجزيرة ١ السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).