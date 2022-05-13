المخرجة المصرية مريم أبو عوف لـ CNN: من المهم الحصول على منظور المرأة في صناعة الأفلام

2022/05/13 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صناعة يهيمن عليها الرجال، شقّت مريم أبو عوف طريقها لتصبح واحدة من المخرجين السينمائيين المشهورين في مصر.بأكثر من 20 عامًا في هذا المجال، تؤمن بشدّة أن هناك حاجة للحصول على منظور المرأة بشكل أكبر على الشاشة الفضية.

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