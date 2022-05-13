" الامركة" تتغلغل في جسد داعش وتحدث تغير ستراتيجي في نوعية السلاح.. 3 اسئلة تبحث عن اجوبة

2022/05/13 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر امنية مطلعة، الجمعة، عن تغلغل غير مسبوق للاسلحة الامريكية في هيكيلة تنظيم داعش.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "دراسة ميدانية لمسرح الاحداث الامنية في 10 قواطع بديالى خلال السنوات 3 الماضية تكشف عن الكثير من التغيرات المهمة في انماط واساليب تنظيم داعش من بينها نوعية الاسلحة وانتقاله الكبير من الاسلحة التقليدية المعروفة ومنها الروسية الى الاسلحة الامريكية".

واضافت المصادر، ان "الامركة وهي اختصار لمصطلح اقبال داعش على الاسلحة الامريكية تتغلغل بشكل غير مسبوق واحدثت تغيرات ستراتيجية في نوعية السلاح الاكثر اقبال على حمله من قبل مسلحيه"، لافتة الى ان "75% من عناصر التنظيم باتوا يحلمون تلك الاسلحة بل حتى القناصات تحولت الى الامريكية".

واشارت الى ان "كثافة الاسلحة الامريكية ربما يجيب عنها البعض بانها جاءت من المناطق التي استولى عليها داعش بعد 2014 في الموصل والانبار وبقية المدن لكن بقاء ضخ الاعتدة وحصول التنظيم على قناصات حديثة والتعويض المستمر لما يخسره من بنادق كلها اسئلة مطروحة تحتاج الى تفسيرات وهذا ما تحاول جهات امنية التحقيق به بالوقت الراهن".

جمعة الجبوري مراقب امني قال بان "كثافة الاسلحة الامريكية في تنظيم داعش او غيرها حتى ولو كانت روسية هي في نهاية المطاف رصاصات تطلق على صدور الابرياء لتسجل ارقام ضحايا وارهاب وفوضىى في المشهد الامني سواء في ديالى او بقية المحافظات".

واضاف الجبوري، ان "المشكلة ليس بالاسلحة التي ربما حصل عليها داعش من معسكرات الجيش بعد 2014 لكن المشكلة الاكبر في تدفق الرصاص لتلك البنادق وهذا ما يجب الوقوف عنده وبيان كيف يؤمن التنظيم الاعتدة لتلك الاسلحة وهي هناك تمويل خارجي او داخلي وماهي اشكاله".

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