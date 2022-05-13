2022/05/13 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تفاعلت شرائح واسعة من الاوساط الشعبية العراقية مع وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، فيما قارنوا بين ما وصفوه التفاعل مع وفاة “الحكام الذين خدموا شعوبهم” مقارنة مع المشاعر المتولدة تجاه السياسيين العراقيين في حال وفاتهم.

ورصدت “يس عراق” جملة من المنشورات التي تعزي بوفاة خليفة ال نهيان، فيما لم تخلو عبارات التعزية من استذكار ماقدمته الاسرة الحاكمة في الامارات الى بلادهم، مايدفع جميع شعوب المنطقة للتفاعل مع هذا الحدث وتقديم التعزية، مقارنة مع المشاعر التي من الممكن ان تتولد لدى العراقيين تجاه وفاة أحد سياسيهم، وماتركوه من انطباع سيء لدى الشعب تجاههم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل عراقي واسع مع وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد.. وتصويب نحو سياسيي العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل عراقي واسع مع وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد.. وتصويب نحو سياسيي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).