الشرطة الأفغانية: انفجار داخل مسجد في كابل

2022/05/13 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت الشرطة التابعة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان وقوع انفجار اليوم أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في العاصمة كابل.

وصرح المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، بأن الانفجار دوى داخل مسجد أيوب صابر في المنطقة الخامسة من العاصمة.

وأشار المسؤول إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء الحادث، وفقا للبيانات الأولية.

ويأتي ذلك على خلفية تفجيرات دموية وقعت في عدد من مساجد أفغانستان في الفترة الأخيرة، وتبنى تنظيم "داعش" معظمها.

المصدر: روسيا اليوم

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