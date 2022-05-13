شاهد.. شباب مهووسون بألعاب الفيديو يستخدمون الـ

2022/05/13 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتقي إرين بورنيت مراسلة CNN بأحد الأوكرانيين وهو واحد من المقاتلين الذين يستخدمون طائرات بدون طيار "الدرون" وتكنولوجيا جوية لقتل الجنود الروس.

فهو يقوم بإنشاء خريطة باستخدام طائرته بدون طيار ويضع علامات على مواقع الأهداف المراد تتبعها ويحلق بعدها من مسافة بعيدة جدًا ويضرب الأهداف ويقتل الجنود بالموقع.

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