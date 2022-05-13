أول تعليق من محمد بن زايد عن وفاة الشيخ خليفة رئيس الإمارات

2022/05/13 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد بأنه قائد "مرحلة التمكين"، وذلك بعد إعلان وفاته عن عمر 73 عاما.

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