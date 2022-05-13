2022/05/13 | 14:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 00zpVYkXd8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاب مصطفى الكبيسي .. الأرصاد الجوية الأنبارية | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاب مصطفى الكبيسي .. الأرصاد الجوية الأنبارية | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).