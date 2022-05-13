شرطة بغداد تصدر توضيحاً بشأن فيديو تظهر فيه مجموعة تحمل السلاح تتجول في شوارع العاصمة

2022/05/13 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مقاطع فيديوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مجموعة من الأشخاص يحملون السلاح بصورة علنية يتزعمهم المدعو أبو أسد.

وقالت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحملون السلاح بصورة علنية يتزعمهم شخص يدعى ابو أسد، نوضح بأن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".

ودعت قيادة الشرطة في بيانها "المواطنين الى الادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد 427 المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان"، مبينة انه "سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

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