الحلبوسي يعزي بوفاة بن زايد

2022/05/13 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، دولة الامارات العربية المتحدة لوفاة رئيسها خليفة بن زايد.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر "نتقدَّم بخالص التعزية وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان رئيس الدولة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، سائلين المولى القدير أن يرحم الفقيد، وأن يمنَّ على الأشقاء بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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