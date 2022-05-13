شرطة ميسان تصدر بياناً بشأن جريمة قتل مواطن وسط مدينة العمارة

2022/05/13 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الجمعة، القاء القبض على مرتكبي جريمة

قتل مواطن صباح هذا اليوم في احدى مناطق

مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "قائد شرطة المحافظ

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