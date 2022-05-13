اعتقال الجناة.. محاولة قتل شخص في منطقة حي القاهرة وسط ميسان (صور)

2022/05/13 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان

مسلحين حاولوا قتل احد المواطنين في

منطقة حي القاهرة وسط محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "تم القاء القبض على اثنين

من المتهمين بجريمة اطلاق ا

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