اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات

2022/05/13 | 14:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقدَ الاتحادُ الفرعيّ لكرةِ القدم في محافظةِ البصرة برئاسةِ بدر ناصر، اليوم الجمعة، المؤتمرَ الفني لأنديةِ دوري الدرجةِ الأولى لكرةِ الصالات بالتعاونِ مع لجنةِ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم.وتمخضَ المؤتمر عن مشاركةِ خمسة أندية هي (الفاو – الشباب البصري – المعقل – بلدية البصرة – مدينة الشهداء).وستقام البطولةُ […]

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