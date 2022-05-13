2022/05/13 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي يعلن زيادة تخصيصات الرعاية والتموينية ومستحقات الكهرباء بقانون الأمن الغذائي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:46

واع/

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