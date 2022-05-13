وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

2022/05/13 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948، لم تكن الإمارات العربية المتحدة موجودة كدولة، حيث كانت هذه أرضًا يكسب فيها الكثيرون رزقهم من صيد السمك أو اللؤلؤ، لكن عائلته كان لها دور فعال في تحويل هذا المكان إلى واحد من أكبر منتجي النفط في العالم.

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