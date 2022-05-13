السامرائي يعزي بوفاة بن زايد

2022/05/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعرب رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد.

وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)‏: "خالص العزاء لأشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة لرحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد سائلين المولى الكريم أن يمنَّ على الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم شعب الامارات الصبر والسلوان".

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