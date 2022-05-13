2022/05/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت غرفة تجارة بغداد، اليوم الجمعة، رسالة لأمانة العاصمة تخص شارع الرشيد، داعية إياها الى الاهتمام الجدي بشارع الرشيد وان اعادة تأهيله وتطويره.

وقالت الغرفة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني دعا امانة عاصمة بغداد وأمينها الاستاذ علاء معن الى الاهتمام الجدي بشارع الرشيد الذي يتوسط العاصمة والذي يعد من اهم الشوارع التاريخية والاثرية والتجارية ولما له من أهمية استراتيجية حيث يربط بعدة مناطق تجارية مختلفة ".

وأضافت ان "الحمداني طالب امين العاصمة الى تشكيل لجنة مشتركة تعنى بشؤون الخدمات والتطوير واعادة تأهيل شارع الرشيد كون هذا المعلم التاريخي والحضاري مهمل اليوم كلياً".

وأشار البيان الى ان "غرفة تجارة بغداد مستعدة للتعاون مع الامانة من اجل الحفاظ على تلك المناطق الاستراتيجية المهمة والتي تعد واجهة العاصمة"، معرباً عن "امله في ان تلقى تلك الدعوة ترحيباً سريعاً من قبل امين العاصمة علاء معن وان يعود شارع الرشيد كما كان في السابق وافضل مما كان عليه بجهود الامانة والغرفة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرفة تجارة بغداد توجه رسالة لأمانة العاصمة تخص شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرفة تجارة بغداد توجه رسالة لأمانة العاصمة تخص شارع الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).