الرئيس صالح: نعزي دولة الامارات بهذا المصاب الجلل

2022/05/13 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح التعازي بوفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد.

وقال صالح في بيان انه تلقى ببالغ الحزن و الاسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية مقدما التعازي الحارة باسمه واسم شعب العراق لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة و شعبا بهذا المصاب الجلل.

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