الكاظمي يعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

2022/05/13 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التعازي لدولة الامارات بوفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الكاظمي في بيان انه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معربا عن ثقته بأن تتواصل المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير بجهود قيادة الدولة وشعبها.

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