الرئاسة الاماراتية تعلن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

2022/05/13 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الاماراتية وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم الشيخ خليفة بن زايد معلنة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة اربعين يوماً وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.وكان الشيخ خليفة قد تولى الحكم في العام الفين واربعة بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيام الاتحاد عام الف وتسع مئة وواحد وسبعين.

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