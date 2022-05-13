تعليق جديد من البرلمان حول قانون

2022/05/13 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب

"حاكم الزاملي"، اليوم الجمعة، اجتماعا

موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت

خلاله وزير الكهرباء "عادل كريم"،

والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور "حسن

الكعبي"، رئيس ال

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