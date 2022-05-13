2022/05/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي بقلم:ديفيد هيرست - ترجمة: علاء اللاميبينما تسارع إسرائيل لتبرير أفعالها، ستبقى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صامتتين بشكل مخجل، لكن الفلسطينيين لن يسكتوا.طَوال شهور مضت، كان ثمة تمرد يختمر في الضفة الغربية المحتلة.



وقد فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها على مدينة جنين، حيث توحَّدت فصائل المقاومة ضد التوغلات الإسرائيلية الليلية، كافة الفصائل.الشاباك، جهاز المخابرات الإسرائيلي المحلي، م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شيرين أبو عاقلة: الغرب لا يستطيع أن يغسل وصمة التواطؤ - ديفيد هيرست - علاء اللامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شيرين أبو عاقلة: الغرب لا يستطيع أن يغسل وصمة التواطؤ - ديفيد هيرست - علاء اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).