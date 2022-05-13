الموازنة .. عجز وقروض وضرائب. - محمد حسين يونس

2022/05/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس أسعار السلع الأساسية لا تتوقف عن الارتفاع، ..



والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ، ..



ولا يتوقع أن يتوقف قريبًا عن الزيادة،..وذلك مع تراجع مستمر للقيمة الشرائية و السوقية للعملة المحلية.هذا هو واقع الشارع المصرى بعد أن بدأت موجة كساد واسعة بسبب ضعف تسويق عقارات الحكومة و ناطحات سحابها و كومباونداتها و وحدات مدنها السكنية الجديدة بما في ذلك العاصمة الصيفية و الإدارية الشتوية.



ننظر حولنا ..



عس ......





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