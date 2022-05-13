الفئران تحتفل بميلاد الجرذ.. - صباح كنجي

2022/05/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي قصة ليست للأطفال قالت جدتي..



في حكايتها الجديدة..



عن ليلة الثامن والعشرون من نيسان:في زمن مضى..



ما زلت أتذكر فصوله العجاف..



واتذكر الساعة والوقت..



لا بلْ تلك اللحظة بالقرب من بيت عمتي..



حينما رأيت رهطاً من الفئران تتراكض نحو كوخ قديم بجوار بيت المختار..



كانت الفئران قد قررت أنْ تجتمع في ذلك المساء..



لتحيي وتحتفل بذكرى ميلاد الجرذ الكبير..



ذلك النغل الذي ولد من تكاثر فأرة ص ......





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