صدامات في القدس خلال تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

2022/05/13 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت صدامات في القدس، الجمعة، أثناء إخراج نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة من المستشفى لتشييعها، فيما حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق المعزين الفلسطينيين، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وصور تلفزيونية.

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