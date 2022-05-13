2022/05/13 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على احد الارهابيين بعد مداهمة مكان تواجده غربي نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمرارا لنهجها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي والمتعاونين والداعمين له واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في ناحية تل عبطة غربي نينوى".

وأضافت أنه "تم على اثرها وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة من الفوج اعلاه محاصرة مكان تواجده في منزله ومداهمة المكان والقاء القبض علية".

وبينت أن "الملقى القبض عليه وهو احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب"، مشيرة الى أنه "تم تسليمه لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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