كاظم الساهر يعزي بوفاة بن زايد - عاجل

2022/05/13 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عزى الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الجمعة، دولة الامارات بوفاة رئيسها خليفة بن زايد ال نهيان.

وقال كاظم في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

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