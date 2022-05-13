برهم صالح يعزي بوفاة بن زايد

2022/05/13 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، دولة الامارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم):

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