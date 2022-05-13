2022/05/13 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة ، عن وصول وجبة جديدة من اسر ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مناطق سكناهم المحرر غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار شهدت وصول وجبة جديدة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول وجبة جديدة من اسر من ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مناطق سكناهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول وجبة جديدة من اسر من ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مناطق سكناهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).