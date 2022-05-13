الزراعة النيابية تعلن زيادة سعر طن الحنطة في قانون الأمن الغذائي

2022/05/13 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الجمعة، زيادة سعر طن الحنطة في قانون الأمن الغذائي.وقال عضو اللجنة سلام الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الأمن الغذائي يتضمن زيادة في سعر طن الحنطة مقدارها 100 ألف دينار ليكون السعر 850 ألف دينار"، مبينا أن هذه الزيادة تم تضمينها في القانون".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد، اليوم الجمعة، أن قانون الأمن الغذائي يتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الزاملي ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وكامل اعضائها، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه".وأشار الزاملي إلى "تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة"، داعيا "الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف".وأشار الزاملي إلى أن "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات"، لافتاً الى "ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا".

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