بعد تحقيق المثليين المتنكرين.. تحذير شديد اللهجة من الفيفا لفنادق قطر

2022/05/13 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، بأنه سيلغي عقود كأس العالم مع أي فندق في قطر أو أي مزود للخدمات يظهر تمييزا ضد المثليين.

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