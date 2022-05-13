النعش كاد يسقط.. شاهد الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مشيعي شيرين أبو عاقلة

2022/05/13 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الشرطة الإسرائيلية الهراوات لضرب الحشود التي كانت تحمل نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة وهي خارجة من مستشفى القديس يوسف في القدس يوم الجمعة.

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