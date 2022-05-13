الاتحاد الإفريقي يرد على طلب مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

2022/05/13 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،كاف، في بيان رسمي، على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن طلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن من خلاله إرسال خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2021/2022.

ليردها بعدها الاتحاد الإفريقي على طلب نظيره المصري، في بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدًا على رفضه لهذا الطلب، في ظل إنه قد تم إسنادها للمغرب بشكل رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي:

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية تشير إلى طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.

ومع ذلك، كان كاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا ذهابا واحدا بدلا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب.

علاوة على ذلك، فإن كاف ملزم أيضا بقواعده وقواعد فيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء البطولة.

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