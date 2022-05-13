وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة لسكنة المناطق الزراعية والعشوائيات

2022/05/13 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، انها تعمل على تنظيم الطاقة الكهربائية في المناطق الزراعية والعشوائيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المرحلة المقبلة ستشهد كهربة المناطق الزراعية والعشوائيات باعتبارها مناطق مستهلكة للطاقة الكهربائية حيث قررت الوزارة خدمة تلك المناطق، ومعاملتها معاملة المستهلكين وإيصال الطاقة لها بشكل نظامي واستحصال الجباية منهم".





وأضاف ان "تنظيم الكهرباء في هذه المناطق جاء ضمن قرار هيئة الرأي لوزارة الكهرباء".

وتابع الموسوي، ان "هذا الامر سينعكس ايجابا على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لمنازل المواطنين".

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