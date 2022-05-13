2022/05/13 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة،

المواطنين للابلاغ على عدد من الاشخاص

يتزعمهم شخص يدعى "ابو أسد" يظهرون بين

فترة واخرى على مواقع التواصل

الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة

علنية.

وقالت القيادة في ب

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