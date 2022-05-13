2022/05/13 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RkBb1ddhs6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات في بابل لإقالة المحافظ | المتظاهر حسين فاضل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات في بابل لإقالة المحافظ | المتظاهر حسين فاضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).