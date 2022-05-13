2022/05/13 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cnWBbQYnQj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة بغداد تعلن الإطاحة بعصابة التنويم المغناطيسي في العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة بغداد تعلن الإطاحة بعصابة التنويم المغناطيسي في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).