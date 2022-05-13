2022/05/13 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يصدر جملة من الإرشادات للحد من حرائق المحاصيل الزراعية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:09

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