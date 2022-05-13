عن خيارات لبنان في اليوم التالي للانتخابات النيابية

2022/05/13 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام الحريري هذا يتكامل مع "يأسه" الذي كان قد أعلنه في بيان مقاطعة الانتخابات النيابية وتعليق العمل السياسي

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