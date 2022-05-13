2022/05/13 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت كريستينا بيرتون وغابرييل سولبرغ في رحلة عبر البلاد من نيويورك إلى كاليفورنيا، وأصبحت الطائرة المكان غير المحتمل للموعد الأول عندما بدأت قصة حب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رومانسية في الجو.. هكذا وقع غريبان في الحب على متن طائرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رومانسية في الجو.. هكذا وقع غريبان في الحب على متن طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).