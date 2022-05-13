ذكرى شهدائنا الأقباط في ليبيا - فاطمة ناعوت

2022/05/13 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت تحلُّ بعد يومين ذكرى عودة رفات شهدائنا الأقباط في مذبحة "سِرت" الليبية، إلى تراب أرضنا الطيبة، حتى تقرَّ جثامينُهم الطاهرةُ في حضن أمِّهم مصرَ.



"ولا تَحسبَنّ الذين قُتلوا في سبيلِ الله أمواتًا، بل أحياءٌ عند ربِّهم يُرزقون”.



واحدٌ وعشرون شريفًا من عمّال مصر تغرّبوا عن ديارهم وأهليهم ليسافروا إلى ليبيا، علّهم يعودون ببعض المال لتعليم أطفالهم ورعايتهم.



لكنهم ما عادوا؛ بل صعدت أرواحُهم للسماء وهم ......





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