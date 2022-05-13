يجب تكريس ضريح الشهيدة شيرين أبو عاقلة مزاراً مقدساً للعرب و لأحرار العالم جميعا - حسين علوان حسين

2022/05/13 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين تجري اليوم – الجمعة ، 13/5/2022 - في مدينة القدس العربية المحتلة مراسيم دفن جثمان شهيدة الانسانية و الصحافة العالمية شيرين ابو عاقلة التي أعدمتها فرق الاعدام النازية الصهيونية المحتلة لفلسطين منذ 74 سنة برصاصة قناص محترف استهدف بالناظور منطقة تحت الأذن غير المحمية الكائنة بين خوذتها و صدريتها الصحفية الواقية فيما كان فريقها الصحفي يغطي اقتحام عصابات الاعدام الميداني للاحتلال الصهيوني النازي لمدينة ......





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