السفارة الامريكية في بغداد تصدر تنويهاً

2022/05/13 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الجمعة، تنويها حول منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وقال المصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السفارة الأميركية في بغداد تنوي اجراء فحصا تجريبيا لمنظومة الدفاع الجوي".

وأضاف ان "الفحص سيجري الرابعة والنصف عصر اليوم".

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